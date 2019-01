Roma: sul tram con 2 chili di marijuana, nigeriano aggredisce gli agenti

Condividi

Roma – Porta Maggiore: sul tram con due chili di marijuana, preso corriere della droga. Trasportava due chili di droga nello zaino. Un nigeriano di 37 anni è stato bloccato in via Statilia, a Roma, accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Da tempo impegnati in servizi antidroga anche a bordo di mezzi diretti alla stazione Termini e Tiburtina, gli agenti del commissariato Esquilino ieri pomeriggio sono saliti a bordo di un tram in piazza di Porta Maggiore.