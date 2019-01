Proteste in Sudan, bloccato accesso ai social media

Le autorità sudanesi stanno bloccando l’accesso alle popolari piattaforme di social media utilizzate per organizzare e trasmettere proteste anti-governative a livello nazionale, innescate da una grave crisi economica. In Sudan ci sono dimostrazioni quasi quotidiane nelle ultime due settimane. I manifestanti hanno dato fuoco ai palazzi del potere e hanno invitato il presidente Omar al-Bashir, che ha preso il potere nel 1989, a dimettersi.

In un paese in cui lo stato controlla strettamente i media tradizionali, Internet è diventato un campo di battaglia per le informazioni chiave. Secondo i media locali, di 40 milioni di persone in Sudan, circa 13 milioni usano Internet e più di 28 milioni usani telefoni cellulari.