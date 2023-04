Sudan, Unhcr: “milioni di persone in fuga”

Allarme dell’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati Unhcr) sulla situazione in Sudan. “Il Ciad orientale ospita già oltre 400mila rifugiati dal Sudan e i nuovi arrivi stanno mettendo ulteriormente a dura prova i servizi e le risorse pubbliche del Paese, già sollecitate oltre misura”, informa l’agenzia Onu, secondo la quale ci sono “milioni di persone in fuga nella regione”.

Negli ultimi giorni – secondo le stime dell’Unhcr – sarebbero tra le 10mila e le 20mila persone in fuga dal conflitto nella regione sudanese del Darfur per cercare rifugio nel vicino Ciad”. ANSA