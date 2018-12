200mila euro di soldi pubblici per celebrare la Iotti

Libero se ne è accorto e ne ringrazio il direttore Senaldi.

I soldi buttati in Parlamento nella manovra economica per celebrare con un’autentica marchetta Nilde Iotti sono una (cattiva) notizia e Filippo Facci ci scrive su un articolo per chiederne conto a chi si spaccia per governo del cambiamento, che non dovrebbe mai fare cose del genere.

Spero che in commissione, a partire da oggi, qualche deputato se ne accorga e voglia tentare di cancellare questa roba.

Basta con la retorica sul passato, no? (Francesco Storace)