Bimbo morto per circoncisione? Un’altra scusa per accuse di “discriminazione”

“La circoncisione non è nei Lea, per questo viene eseguita fuori dai presidi sanitari. Una discriminazione che non trova ragione, perché basata su distinzioni religiose”.

A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, che dopo la morte di uno dei due gemellini nigeriani sottoposti a circoncisione rituale in un centro di accoglienza ARCI, a Monterotondo, lancia un appello per l’inserimento della procedura nei Lea.