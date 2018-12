L’Italia continua a regalare denaro all’Unicef (Onu)

La Farnesina ha ospitato il 20 dicembre la sesta seduta annuale del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, presieduta dalla Vice Ministra con delega alla Cooperazione, On. Emanuela Claudia Del Re. (M5s)

In apertura dei lavori, la Vice Ministra, ha riferito della sua lunga missione da poco conclusasi nel Corno d’Africa, dove ha visitato Eritrea, Etiopia, Gibuti e Somalia. Una missione nel corso della quale, ha detto la Vice Ministra, “ho valorizzato l’impegno della cooperazione italiana nella regione, ponendo enfasi in particolare sulla creazione di posti di lavoro e sulla formazione professionale, considerando il capitale umano quale principale leva d’investimento “strategico” per le generazioni attuali e future, sulla cui formazione i Paesi dell’area devono poter contare”.