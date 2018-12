Milano: due clochard accoltellati da un nordafricano

MILANO, 20 DIC – Due senzatetto marocchini di 29 e 36 anni sono stati feriti a coltellate (rispettivamente alla coscia e alla spalla) nel corso di un tentativo di rapina in via Gargano, a Milano. E’ accaduto la notte scorsa, i due clochard hanno raccontato alla polizia di essere stati aggrediti da un nordafricano che prima di ferirli gli avrebbe chiesto di consegnargli soldi che tuttavia non avevano. Le loro condizioni non sono preoccupanti. (ANSA)

