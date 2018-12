Clochard ucciso a Palermo, fermato 16enne Rom: sospetti su complice di 12 anni

Condividi

Non una caduta accidentale, ma un’aggressione mortale ripresa da una telecamera. Un pestaggio probabilmente per mano di ragazzini: un 16enne di etnia rom è stato fermato e un 12enne è sospettato di aver fatto parte del gruppo che avrebbe picchiato Aldo, il clochard che negli anni era diventato amico dei brindisini. Era una presenza ormai familiare in corso Umberto. E’ stato trovato senza vita a Palermo, in piazzale Ungheria, due giorni fa. Aveva una ferita alla testa. Il suo gatto Helios era accanto a lui, a vegliarlo.

Il 16enne è stato rintracciato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 dicembre 2018, dai carabinieri palermitani. Incastrato, a quanto si apprende, da un filmato registrato da una delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui il clochard di origine francese aveva trovato riparo negli ultimi tempi. Il giovane avrebbe agito assieme ad altri. Forse con un ragazzino che di anni ne avrebbe appena 12.