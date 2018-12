Elezioni UE: pronta la censura a tappeto contro ogni opinione scomoda

Una bufera si abbatterà presto sull’informazione libera. La Ue vuole blindare le prossime elezioni europee, ed è pronta a tutto. Firmato (anche dall’Italia di Conte) un documento al Consiglio Europeo che pone le basi per una censura a tappeto di ogni opinione scomoda e che, in sinergia con la direttiva sul Copyright di prossima emanazione, potrebbe falcidiare la rete. Anche colossi come Youtube sono scesi in campo per contrastare questo crimine contro la libertà di espressione, che potrebbe portare in tempi brevi alla chiusura di centinaia di migliaia di profili.