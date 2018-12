Bergoglio: ”xenofobia e razzismo sono vergogne”

CITTA’ DEL VATICANO, 18 DIC – I “vizi” della politica, “vergogna della vita pubblica”, sono per il Papa “la corruzione” in forma di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone, “la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della ragion di Stato, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali”, il “disprezzo” dei “costretti all’esilio”.

