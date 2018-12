Terrorismo: consigli di sicurezza ai cittadini, la Germania sprofonda nel ‘ridicolo’

ST. PETERSBURG – Eugen Schmidt, un membro del partito Alternative for Germany (AfD), ha raccontato a Sputnik i “ridicoli” consigli di sicurezza pubblica del governo tedesco, emanati in seguito alla recente sparatoria di Natale di Strasburgo, dimostrando che le autorità sono totalmente incapaci di garantire la sicurezza della popolazione.

Schmidt ha ricordato che, dopo la tragedia di Strasburgo, il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer ha raccomandato ai visitatori dei mercatini di Natale in Germania di indossare armature (giubbotti antiproiettile) per proteggersi in caso di un attacco simile. Evidentemente, si sarà accorto che le barriere di sicurezza attorno ai mercatini son completamente inutili contro i terroristi che colpiscono con armi da fuoco.