USA, giudice federale: ‘Obamacare’ incostituzionale

Un giudice federale del Texas ha dichiarato incostituzionale l”Obamacare’. La sentenza in merito all’Affordable Care Act – questo il nome della legge con la riforma sanitaria voluta da Barack Obama – è destinata, con ogni probabilità, ad essere oggetto di un ricorso alla Corte Suprema.

Accogliendo il ricorso di una ventina di governatori e attorney general di Stati repubblicani, il giudice ha determinato che il cosiddetto ‘mandato individuale’, la misura che impone ad ogni cittadino di avere un’assistenza sanitaria, pena una multa, è incostituzionale. In effetti il giudice stabilisce l’incostituzionalità della misura alla luce della nuova legislazione fiscale, introdotta da Donald Trump nel 2017, che elimina gli sgravi e le altre facilitazioni previste dall”Obamacare’ per aiutare le famiglie a pagare l’assistenza sanitaria.







TRUMP – “Una grande notizia per l’America!” ha esultato Trump su Twitter, commentando la notizia della sentenza del giudice del Texas contro la riforma di Obama che lui definisce “un disastro costituzionale”. Da parte loro, i democratici hanno già annunciato che faranno ricorso contro questa sentenza “basata su un ragionamento legale non valido”, come ha detto il leader del Senato Chuck Schumer. adnkronos