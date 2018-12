Terrorista di Strasburgo ucciso dalla Polizia

Attentato terroristico di Strasburgo: Cherif Chekatt è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalla Polizia.

L’uomo più ricercato di Francia si trovava nel distretto di Neudorf ed è stato ucciso in via Lazaret, a Strasburgo.

Aveva con sé una pistola e un coltello. E’ stato lui a sparare per primo contro i poliziotti, che lo hanno successivamente “neutralizzato”, secondo quanto appreso dalla radio France Info. Il terrorista si era rifugiato in un deposito vicino alla Plaine-des-Bouchers, vicino al centro di Strasburgo, nel quartiere della Meinau, non lontano da Neudorf dove aveva fatto perdere le tracce 48 ore fa.