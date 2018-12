ONU, Cop 24: documento per i diritti dei ”migranti climatici”

Rise for climate. Manifestazioni in coincidenza della Cop 24, la conferenza Onu sul clima, si sono tenute sabato scorso in una novantina di Paesi del mondo. La conferenza si tiene a Katowice, in Polonia.

Un documento per il riconoscimento dei diritti e dei bisogni di coloro che emigrano a causa del cambiamento climatico è stato sottoscritto, nell’ambito della conferenza, sulla spinta di delegazioni provenienti da Alaska, Louisiana, Washington, Bangladesh. Ci si aspetta che prima della chiusura venga approvato formalmente.