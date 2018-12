La UE sta scherzando con il fuoco. Lo dice Fitoussi

“Stiamo dimenticando qual è l’obiettivo principale del governo: aumentare il benessere della popolazione. Arriverà il momento in cui la popolazione non ne potrà più perché non ha più da mangiare” Jean-Paul Fitoussi ad agorarai.

Fitoussi è un grande economista, docente di International Economics e di Introduction to the Economics of European Integration presso la LUISS di Roma. È docente all’istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) dal 1982 e dal 1989 presiede l’osservatorio francese sulle congiunture economiche (OFCE).