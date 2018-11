Rai, cda: De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2

Condividi

Il consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis a direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a direttore di Rai2. Il cda ha inoltre approvato la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di Raisport e di Antonio Preziosi alla direzione di Rai Parlamento.

“Si tratta ancora una volta di scelte tese alla valorizzazione di eccellenti professionisti con una lunga storia aziendale con le quali rafforzare la leadership televisiva del Servizio pubblico e renderla ancor più autorevole ed universale”, ha commentato l’amministratore delegato Fabrizio Salini.







A Rai1 andrà, al posto di Angelo Teodoli, Teresa De Santis, già vice direttore di Rai1 e successivamente vice direttore al Televideo. De Santis, gradita alla Lega, ha il via libera dell’ad Fabrizio Salini, in quanto figura di esperienza: oltre a essere una interna, sarà anche la prima donna alla guida della rete ammiraglia. A Rai2 la figura individuata è quella di Carlo Freccero, una lunga carriera in Rai, anche alla guida della seconda rete tra il 1996 e il 2002, e già membro del cda nella passata gestione su indicazione del Movimento 5 Stelle. ANSA