LeU, Grasso: noi mettiamo insieme competenza e cultura contro questo governo antidemocratico

“Siamo qui per rispondere alla chiamata da parte dei territori di Liberi e Uguali ad andare avanti per costruire una formazione politica che possa mettere insieme e favorire l’unità di competenze, di cultura e di sensibilità per contrastare questo governo discriminatorio e antidemocratico“.

Lo ha detto Pietro Grasso, leader e senatore di Leu, arrivando all’assemblea di Liberi e Uguali a Roma.

