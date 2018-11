Dall’Italia 20 milioni euro per sostenere il sistema sanitario in Guinea

Con una breve cerimonia e il taglio del nastro è stata inaugurata a Conakry in Guinea la nuova Ambasciata d’Italia. Nell’occasione l’Ambasciatore Livio Spadavecchia ha sottolineato le attivita’ imprenditoriali e di cooperazione svolte dagli italiani anche durante i venti anni in cui la sede diplomatica era chiusa a Conakry, e ha preannunciato un fitto programma di attività culturali per il prossimo anno.

Il responsabile dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Guinea, Dario Mariani, ha illustrato le tappe di attuazione del programma da 20 milioni di euro per il sostegno al sistema sanitario nel Paese e le varie iniziative italiane di cooperazione attuate in Guinea.