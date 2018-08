Migranti, Spagna: ‘non accogliamo la nave Aquarius’

ROMA, 13 AGO – Il governo spagnolo, al momento, non sembra disposto ad accogliere la nave carica di migranti Aquarius. In questo momento “la Spagna non è il porto più sicuro perché non è quello più vicino, secondo quanto stabilisce il diritto internazionale”, riferiscono fonti del governo di Madrid, come riporta El Pais.

In precedenza, il comune di Barcellona si era invece offerto di accogliere i 141 migranti a bordo della nave dell’ong, ancora in mare in attesa di un approdo. (ANSA)