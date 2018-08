Obama torna a fare politica per sostenere candidati democratici

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è tornato nell’arena politica, pubblicando su Twitter una prima lista di candidati democratici che sosterrà alle prossime elezioni di metà mandato, in programma a novembre.”Oggi sono orgoglioso di dare il mio appoggio a una così vasta e impressionante varietà di candidati democratici, leader assortiti, patriottici e generosi come l’America che intendono rappresentare” ha scritto Obama su Twitter, pubblicando una “prima ondata di endorsement” che comprende 81 candidati in 14 Stati.

“Sono fiducioso che, insieme, rafforzeranno questo Paese che amiamo ridando opportunità, ripristinando le nostre alleanze e la nostra reputazione nel mondo e sostenendo il nostro fondamentale impegno per la giustizia, l’equità, la responsabilità e il diritto. Ma prima, hanno bisogno dei nostri voti” ha scritto Obama. (askanews)