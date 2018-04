Francia: proteste contro l’immigrazione al confine, “No way”

Un gruppo di militanti di ‘Generazione identitaria’ ha organizzato un corteo al Colle della Scala, che congiunge la Valle di Susa con la francese Val de la Clarèe per chiedere “di rafforzare i controlli alle frontiere”.

“Closed border. You will not make Europe home. Back to your homeland. No Way” (Frontiere chiuse. Non farete dell’Europa la vostra casa. Tornate a casa vostra), si legge su un enorme striscione srotolato dai militanti sul versante ancora innevato.

Il Colle della Scala è uno dei percorsi che numerosi migranti intraprendono per tentare di superare la frontiera e raggiungere la Francia. ansa