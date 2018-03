I turchi puntano ad un’Europa islamica entro 20 anni

«L’Europa sarà musulmana»: lo ha detto senza mezzi termini il deputato turco Alparslan Kavaklioglu ad una recente riunione dell’Akp, il partito del presidente Erdogan, a suo tempo dettosi convinto che «i musulmani siano il futuro dell‘Europa». Quanto meno dal punto di vista numerico, divenendo la maggioranza entro vent‘anni.

Kavaklioglu presiede la commissione per la sicurezza dell’informazione del Parlamento turco, dunque uno che sa cosa dire per farsi bene intendere in Occidente (T. M.).

