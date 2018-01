Germania: proteste contro la violenza degli immigrati

I tedeschi sono stufi della violenza dei migranti nel loro paese. Questa è stata la seconda grande protesta in una settimana.

A Kandel, in Germania, ieri hanno marciato le donne tedesche per protestare contro gli stupri commessi dai migranti. I media di regime, che riempiono le loro inutili pagine con la marcia delle attricette da strapazzo, finte vittime di molestie, non dicono nulla sulla marcia delle vere vittime di stupri?