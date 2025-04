Si getta nel Naviglio per sfuggire ai controlli: straniero salvato

Ha visto la polizia locale che lo accerchiava e si è lanciato nel Naviglio. Salvato dai vigili di Buccinasco un uomo di 42 anni che nella serata di mercoledì 9 aprile si è gettato in acqua nel tentativo di fuggire ai controlli.

Quando gli agenti di polizia locale si sono avvicinati a lui, per un semplice controllo, il 42enne ha minacciato di buttarsi nel Naviglio. Poi l’ha fatto davvero, ma non è riuscito a raggiungere la sponda del canale. A quel punto i ghisa, con l’aiuto di alcuni passanti, sono intervenuti per salvarlo. L’uomo è apparso in stato di forte alterazione psico-fisica ed è stato necessario contenerlo per evitare che potesse ferirsi o far male a qualcuno.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. L’uomo, che è risultato con precedenti e irregolare in Italia, è stato accompagnato all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti. Al termine delle cure è stato emesso un ordine di allontanamento in attesa delle procedure amministrative di espulsione dal paese.

