Islanda, ministra per l’Infanzia si dimette: ha avuto un figlio con un 15enne

Ásthildur Lóa Thórsdóttir, ministro islandese per l’Infanzia e l’Istruzione, si è dimessa dopo aver ammesso di aver avuto un figlio, più di 30 anni fa, con un ragazzino all’epoca 15enne

Thórsdóttir ha raccontato in un’intervista di aver iniziato la relazione quando aveva 22 anni con il minorenne a cui faceva da consulente all’interno del gruppo religioso Trú og líf (Religione e vita, ndr) di cui entrambi facevano parte. Nove mesi più tardi lei partorì il loro figlio. L’età del consenso in Islanda è 15 anni, ma sono vietate le relazioni sessuali fra un adulto e una persona con meno di 18 anni, se l’adulto detiene una posizione di autorità, come quella che Thórsdóttir ricopriva al tempo.

“Oggi avrei affrontato la situazione in modo diverso”

“Sono passati 36 anni, molte cose sono cambiate in tutto questo tempo e sicuramente oggi avrei affrontato la situazione in modo diverso”, ha detto la 58enne ai media islandesi. La premier islandese, Kristrún Frostadóttir, dopo essere venuta a conoscenza della vicenda l’ha definita una “questione seria” e ha convocato immediatamente la ministra nel suo ufficio, e a quel punto Thórsdóttir ha rassegnato le sue dimissioni.

Il caso

Secondo l’emittente islandese Ruv, la relazione era segreta, ma il ragazzo, identificato come Eirík Ásmundsson, era presente alla nascita del bambino e ha trascorso con lui il primo anno di vita. Poi, la futura ministra incontrò il suo attuale marito e a relazione col giovanissimo si interruppe. Il caso è emerso pubblicamente solo ora perché Ásmundsson ha presentato al ministero della Giustizia islandese richiesta di poter vedere suo figlio, sostenendo che l’ex ministra gli avrebbe impedito per anni di far visita al bambino, nato quando lui aveva 16 anni e lei 23, e gli avrebbe anche chiesto di pagare il mantenimento dei primi 18 anni di vita.

L’intervento della premier

La scorsa settimana una parente di Ásmundsson ha provato due volte a contattare la prima ministra islandese per discutere della relazione tra Ásmundsson e la Thórsdóttir. La premier Frostadóttir ha affermato che quando la donna ha rivelato che era coinvolto un ministro del governo, ha chiesto maggiori informazioni, cosa che ha portato alla rivelazione e alle dimissioni.

