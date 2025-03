Ventotene, Sasso: “Basta indottrinamento degli studenti”

Rossano Sasso, deputato della Lega, scrive su X

“Interessante quanto avvenuto questa mattina al Liceo Romagnosi di Parma, dove il dirigente scolastico Pier Paolo Eramo, ex consigliere comunale di centrosinistra, ha convocato un’assemblea aperta a studenti e professori avente per oggetto il Manifesto di Ventotene. Ovviamente non una semplice lezione di storia, ma una critica politica alle parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non mi risulta esserci stato un contraddittorio, una voce contraria nel nome del pluralismo e della democrazia.

La prova è nel testo della mail che potete vedere in allegato: il dirigente scolastico ha inviato tale comunicazione a tutti gli studenti ed utilizzato i canali social istituzionali per promuovere l’evento, contro la versione “distorta e gravemente offensiva” della lettura del Manifesto fatta ieri a Montecitorio.

Ancora una volta un dirigente scolastico che è prima di tutto un docente ed educatore, utilizza il proprio ruolo e la scuola pubblica per propagandare la propria ideologia.

E quindi dopo la scuola di Carpi che gira le mail dell’Anpi agli studenti, (stessa scuola che adotta libri di testo che attaccano Salvini) dopo il dirigente scolastico che punisce lo studente che protesta contro la scala lgbt a Verona, oggi abbiamo il dirigente scolastico che organizza le assemblee contro il Governo.

Credo fermamente nella libertà della ricerca e nell’autonomia dell’insegnamento, rispetto la stragrande maggioranza degli insegnanti che svolgono con professionalità e dedizione il proprio mestiere, non tollero chi utilizza la scuola come se fosse una sezione di partito.

Basta con la vostra continua ed imperterrita opera di INDOTTRINAMENTO!”