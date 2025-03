Ucraina, la richiesta di Duda: gli Usa dislochino armi nucleari in Polonia

Il presidente polacco Andrzej Duda ha nuovamente invitato gli Stati Uniti a dislocare armi nucleari in Polonia come deterrente contro la Russia. Duda ha lanciato il suo appello in un’intervista al Financial Times pubblicata oggi, ribadendo un appello fatto già all’amministrazione Biden nel 2022. tgcom24.mediaset.it