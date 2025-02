ELEZIONI IN ABKHAZIA. PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 16 febbraio 2025

ELEZIONI IN ABKHAZIA

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di domenica 16 febbraio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Armando Manocchia in collegamento con la delegazione italiana degli osservatori delle libere elezioni in Abkhazia: Ugo Rossi, consigliere comunale di Trieste e i diplomatici Kan Taniya e Vito Grittani.

Sono 36, provenienti da venticinque Paesi e, per la prima volta da 30 anni anche dall’Italia, gli esperti elettorali internazionali per le procedure di voto in Abkhazia per le elezioni del nuovo presidente.

Dall’Italia, per il coordinamento di Kan Taniya, consigliere d’Ambasciata dell’Abkhazia accreditato in Russia e di Vito Grittani, diplomatico a disposizione del Ministero degli Esteri dell’Abkhazia, sono giunti a Sukum, capitale dello Stato affacciato sul Mar Nero sono giunti Ugo Rossi, consigliere comunale a Trieste e presidente della confederazione politica “Insieme Libera”, Giorgio Deschi, presidente dell’Osservatorio Libero di Trieste, Sara Cunial, ex parlamentare del gruppo misto e presidente del partito politico Vita, Pasquale Salatino, imprenditore nel settore editoriale e Salvatore Cittadino, imprenditore di mezzi tecnici per l’agricoltura, entrambi di Lamezia Terme, e la giornalista professionista Graziarosa Villani.

“Il processo preparatorio per le elezioni è stato seguito con molto impegno dalle autorità abcase”, dice Kan Taniya. “Sono stati programmati – aggiunge – 152 seggi nel territorio di Abcasia e due in Russia, a Mosca e Cherkessk. La presenza degli osservatori e l’attenzione del governo per un numero elevato di seggi rispetto ad un numero piuttosto ridotto degli elettori è un segno di rispetto e cura del diritto-dovere di voto”

“Grazie del lavoro della rappresentanza diplomatica in Italia – commenta Grittani – anche questa volta sono stati scelti diversi professionisti del mondo della politica, del giornalismo e dell’imprenditoria. L’obiettivo è anche quello di aumentare dell’Abkhazia in Italia che costituisce un primo compito della rappresentanza diplomatica. L’Abkhazia vive di turismo e agricoltura. Nostro compito è anche quello di far conoscere la storia millenaria, la cultura dell’Abkhazia e le opportunità di investimento sul territorio abcaso”.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta