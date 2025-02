Controlli antidroga a scuola, studente 15enne scappa: prof lo segnala

UDINE, 01 FEB – La Polizia di Udine, con l’ausilio dei cani antidroga della Guardia di Finanza, nei giorni scorsi ha svolto verifiche in un centro di formazione professionale, su richiesta dello stesso ente gestore, i cui responsabili avevano “notato” comportamenti e movimenti di taluni frequentatori dei corsi che facevano sospettare la possibile presenza di droga all’interno della struttura. Gli agenti sono entrati dunque durante l’orario di lezione quando gli studenti erano tutti in aula, controllando simultaneamente 4 classi “segnalate” per i movimenti notati dagli insegnanti.

Sono stati controllati circa 70 studenti tra i quali è stato individuato un giovane sedicenne, trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish, che per questo è stato segnalato amministrativamente al prefetto come assuntore

Il controllo è proseguito negli spazi comuni della struttura e proprio durante questa fase, da una classe che non era stata oggetto di verifiche con i cani antidroga uno studente quindicenne, probabilmente pensando che a breve sarebbero arrivati anche nella sua classe, mentre i poliziotti erano impegnati in altri ambienti, ha tentato di scappare. Il ragazzo però è stato notato dalla professoressa che ha immediatamente segnalato la fuga al personale della Squadra Mobile. Gli agenti hanno recuperato 5,2 grammi di marijuana che il ragazzo aveva lanciato a terra perché non gli venisse trovata addosso. Fermato, è stato anch’egli è segnalato amministrativamente al prefetto come assuntore. (ANSA)