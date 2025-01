Trento, rapina al supermercato: arrestato “richiedente asilo”

Ruba dei prodotti al supermercato e una volta scoperto strattona il direttore del punto vendita e l’addetto alla sicurezza. A fermare il 26enne tunisino sono stati i carabinieri.

TRENTO – L’episodio è avvenuto in via Manci. Il ragazzo già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi e richiedente protezione internazionale per la permanenza sul suolo italiano, stava cercando di allontanarsi rapidamente dall’esercizio commerciale dopo aver sottratto dagli scaffali alcuni prodotti.

All’uscita, però, le barriere antitaccheggio hanno fatto scattare l’allarme e il giovane è stato fermato dal direttore e dall’addetto alla vigilanza. A questo punto, vistosi scoperto, il 26enne ha reagito violentemente, colpendo entrambi con ripetuti strattoni per poi cercare di scappare. Fortunatamente, in quegli attimi, una gazzella dei carabinieri stava transitando proprio in zona e i militari sono riusciti a bloccare il ragazzo che è stato poi dichiarato in arresto e portato in carcere a Spini di Gardolo.

www.ildolomiti.it