UE: nelle sanzioni “contro la Russia” anche le console per i videogiochi

“Stiamo davvero esaminando tutti i tipi di prodotti che aiutano la Russia a continuare questa guerra per metterli sulla lista delle sanzioni, anche le console per i videogiochi, perché a quanto pare possono sono utilizzate per pilotare i droni“.

Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas. Il divieto di export verso la Russia potrebbe dunque colpire anche prodotti come la PlayStation di Sony e la Xbox di Microsoft per evitarne l’uso in contesto bellico. tgcom24.mediaset.it