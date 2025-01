Milano, fantoccio di Elon Musk appeso a testa in giù in Piazzale Loreto

Un fantoccio di Elon Musk è stato appeso a testa giù a Piazzale Loreto a Milano, luogo in cui fu esposto il corpo di Benito Mussolini

A rivendicare l’azione sui social sono stati gli studenti del collettivo “Cambiare rotta”, che sul loro account Instagram, a corredo della foto, hanno scritto la frase: “C’è sempre posto a Piazzale Loreto Elon…”.

Il blitz è avvenuto il giorno dopo l’insediamento del nuovo presidente Usa Donald Trump durante il quale Musk avrebbe fatto il saluto romano (che non ha fatto, o per lo meno, non era quello il senso, ndr). Nell’immagine si vede il fantoccio realizzato con una tuta bianca da lavoro e la faccia del miliardario di proprietario di Tesla e X attaccata. tgcom24.mediaset.it

Elon Musk alla folla: “Il mio cuore è con voi”