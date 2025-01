Torino, Andrea Bianchi pestato e rapinato da 4 nordafricani

Prima i calci e i pugni, poi la rapina e, infine, la corsa in ospedale. Tutto durante la notte di Capodanno

È l’aggressione che ha raccontato di aver subito fuori da un club di Torino Andrea Bianchi, creator milanese noto per i suoi contenuti su OnlyFans. Il caso è stato denunciato ai carabinieri e sul caso sono in corso gli accertamenti. Gli aggressori sono stati descritti come quattro ragazzi di origine nordafricana. Il fatto è stato riportato da TorinoToday.

“Siamo usciti dalla discoteca alle tre del mattino – ha raccontato il giovane in un video pubblicato su Instagram insieme a un suo amico e collega, Giulio Leone -. Stavamo andando a prendere un taxi quando siamo stati avvicinati da dei ragazzi stranieri. Ci hanno offerto del fumo, ma abbiamo detto di no e loro si sono allontanati, poi ho sentito che qualcuno ci stava rincorrendo. Mi sono voltato e un primo pugno mi ha spaccato il labbro e due denti”.

“Il loro tentativo era quello di rubarmi il telefono. Mi hanno sgambettato e mi hanno preso a calci e pugni”, ha spiegato ancora Bianchi mostrando le ferite riportate e precisando che i malviventi sono riusciti a rubare due telefoni a Giulio Leone. “Ma non ci hanno portato via i soldi e i documenti – ha aggiunto -. Gli aggressori erano quattro”. L’Influencer ha inoltre spiegato di aver chiesto aiuto ai clienti di un locale che vende kebab, ma nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso.

“Non sto facendo questo video per avere visibilità ma per invitare tutti a fare attenzione”. Infine ha ringraziato i carabinieri e i soccorritori che lo hanno accompagnato in ospedale.

