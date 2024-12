Massacra di botte la moglie con un mattarello, arrestato albanese

Un mattarello da cucina. È stata questa “l’arma” che un uomo di 29 anni ha usato per massacrare di botte la moglie, colpendola più volte alle gambe e alla nuca

La violenza è avvenuta in casa mentre la donna teneva in braccio la figlia di 14 mesi. È successo domenica a Rimini e ora l’uomo, 29enne di origini albanesi, è stato arrestato e deve rispondere di tentato omicidio. Allertati dalle urla provenienti dall’abitazione, i vicini di casa della coppia hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato il 29enne in flagranza di reato.

La moglie è stata subito portata all’ospedale di Rimini per ricevere le cure del caso. La vittima non si trova in pericolo di vita, anche se la prognosi rimane riservata.

Il 29enne è stato trasferito al carcere cittadino dei ”Cassetti” e nei prossimi giorni dovrà comparire davanti ai magistrati per spiegare l’accaduto.

www.today.it