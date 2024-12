Meloni incontra Orban, protesta di +Europa “no a servi di Putin”

Mentre è in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Viktor Orban, +Europa protesta in piazza Colonna contro il primo ministro ungherese.”Diciamo no al modello ungherese, un modello liberticida, contro la libertà di stampa, contro le libertà individuali, contro i diritti civili. È il modello della democrazia illiberale e di coloro che vogliono disgregare e distruggere l’Ue nel momento in cui invece ne abbiamo più bisogno. Spero che Meloni spieghi a Orban che l’interlocutore di Trump sarà l’Ue e non i singoli Stati perchè questo è il modo con cui Trump vuole svuotare di senso l’Ue: servirsi di Orban e dei suoi amici per divorare dall’interno l’Ue.

Meloni deve capire da che parte stare”, ha detto Benedetto Della Vedova, in piazza insieme a un gruppo di militanti, con cartelli in cui si legge – tra l’altro – “No ai servi di Putin in Europa” e “No al modello Ungheria”.

“Orban ha utilizzato in maniera assolutamente abusiva e anti-europea, contro gli interessi dell’Europa il suo ruolo. Crediamo che il ruolo che sta avendo Orban, ruolo di presidenza di turno particolarmente delicato, e come lui altri, danneggia gli interessi dell’Ue, la possibilità che l’Europa faccia quel salto di qualità nell’integrazione politica che oggi è diventato quantomai urgente di fronte alle sfide per la sicurezza europea, di fronte alla pressione dell’imperialismo putiniano, verso il quale Orban è stato sempre servile e asservito, e lo è ancora di più di fronte all’incertezza sul ruolo che avrà la nuova presidenza Trump”, ha aggiunto il segretario Riccardo Magi. (askanews)