Stellantis, Renzi: ‘fusione con Renault, non vedo alternative’

“E’ tempo di immaginare una realtà più forte di Stellantis, un campione europeo capace di stare nella top five delle grandi aziende mondiali. Non vedo alternative alla fusione Stellantis-Renault. E non vedo alternative al fatto che alla guida di questa realtà ci vada una manager competente e visionario come Luca De Meo, già collaboratore di Marchionne e ora CEO di Renault”.

Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.”Lo so, lo so: quando ci sono vicende come questa funziona chi spara sentenze sul passato. Chi protesta e urla, in questi casi, viene premiato. Io ho un altro stile, per me bisogna sempre fare delle proposte. La mia l’ho lanciata già da qualche settimana: fusione Renault-Stellantis e guida a De Meo. Non rimpiangeremo Tavares”, prosegue il leader di Iv.

“E se la Meloni vuole dare una mano al settore, convinca Musk a prendere qualche stabilimento dismesso e portare qui le fabbriche della sua Tesla. A criticare sono bravi tutti, io preferisco proporre. E se questo non mi porta consensi perché il consenso lo prende chi urla più forte, beh, mi tengo le idee e lascio loro le grida e gli slogan”, sottolinea Renzi. (Adnkronos)