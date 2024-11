Carrara, in arrivo 195 migranti: lunedì lo sbarco

E’ previsto per lunedì 2 dicembre alle 15 alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara l’arrivo della nave Humanity One. L’imbarcazione della ong Sos Humanity sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 195 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale.

Dalla banchina Taliercio i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza.

Per la Humanity One sarà questa la terza volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 3 febbraio e il 20 maggio 2024, complessivamente invece per lo scalo apuano il prossimo sarà il 15esimo sbarco. Con i migranti in arrivo lunedì il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo è stato dichiarato porto sicuro salirà a 2.004.

