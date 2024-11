COMUNICATO – Conferenza stampa del Comitato Civico di Controllo

Si rinnova l’invito alla conferenza stampa di presentazione del Comitato Civico di Controllo, che si terrà il giorno 26 novembre 2024 alle ore 15, presso l’Università San Domenico, in via Casilina 233, Roma.

Il Comitato, frutto del lavoro congiunto di diverse realtà associative e civiche, rappresenta un’iniziativa di altissimo profilo istituzionale, finalizzata al controllo costruttivo e collaborativo dell’operato delle istituzioni, in piena coerenza con i valori costituzionali.

Durante l’incontro, verranno illustrati:

La struttura e la missione del Comitato, articolato in consulte di rilevanza nazionale;

Le prime attività operative, tra cui il monitoraggio della Commissione Parlamentare sulla gestione della pandemia Covid-19;

Gli obiettivi e le modalità di azione per rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

La conferenza stampa si prefigge di offrire un’occasione unica per approfondire un progetto innovativo, che mira a promuovere la cittadinanza attiva come pilastro della democrazia. I dettagli sui componenti delle consulte e sulle associazioni promotrici verranno annunciati in occasione dell’evento, garantendo un dibattito trasparente e autorevole.

Invitiamo le redazioni, i giornalisti ed i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa, che rappresenta un contributo significativo al dialogo democratico e al consolidamento della trasparenza istituzionale.

Per informazioni e conferme: info@comitatodicontrollo.com

Il Comitato Civico di Controllo: un ponte tra cittadini e istituzioni per una democrazia più forte e responsabile.