Migranti, Piantedosi: ‘spendiamo 1,7 miliardi all’anno per richieste di protezione internazionale’

“”La nave che abbiamo utilizzato della Marina Militare ha dei costi di esercizio che comunque vengono espressi perché non sono navi che sono ferme in un garage. Vi daremo conto di quanto ci costa il trasferimento dei migranti che arrivano e che distribuiamo tutti giorni e quanto ci costa il sistema di accoglienza”, così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto in conferenza stampa a palazzo Chigi a chi gli ha chiesto quanto è costato all’Italia ciascun migrante portato in Albania e fatto rientrare poi in Italia.

E comunque è pari a “1 miliardo e 700 milioni” l’anno quanto spende il Viminale “per dare assistenza a persone che al 60-70 per cento sono destinate a vedersi bocciata la propria domanda di protezione internazionale”, ha chiarito.

Chigi Fonte: Agenzia Vista