Giudici e migranti: che cosa dice il Diritto

In questo breve video il prof. Daniele Trabucco (Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto ad Ordinamento universitario “san Domenico” di Roma) ci spiega, su un piano strettamente giuridico, la questione dell’accordo Italia e Albania in materia di cooperazione migratoria e la recente sentenza della sezione immigrazione del Tribunale ordinario di Roma che non ha convalidito il trattenimento dei migranti sul suolo albanese precedentemente disposto dalla Questura.

Ovviamente, sebbene il problema (politico) resti il primato del diritto UE su quello interno (e questo vale per tutti i 27 Stati membri), in termini esclusivamente tecnici la polemica politica é priva di qualunque base giuridica.