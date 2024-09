Milano, rapina con colpi di cacciavite alla schiena: arrestato marocchino

Tutto per una catenina. Un ragazzino di 16 anni, cittadino libico, è stato aggredito e ferito mercoledì mattina a Milano da due uomini che lo hanno rapinato di una collanina in oro e 300 euro in contanti.

Il raid dei due è scattato verso le 8 in via Lepetit, a due passi dalla stazione Centrale. Uno degli aggressori ha spruzzato dello spray al peperoncino in faccia al giovanissimo e gli ha strappato la catenina e i soldi mentre il complice lo teneva fermo.

Lo scippatore col bottino è subito riuscito a fuggire, mentre il secondo rapinatore – un 29enne cittadino marocchino – si è scagliato contro il 16enne che stava cercando di reagire colpendolo con una serie di colpi di cacciavite alla schiena. Il ladro è stato poi fermato dalla polizia, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, mentre il minorenne è finito in ospedale in codice verde per le ferite.

