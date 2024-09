Guterres: ‘il Libano rischia di diventare una nuova Gaza’

Il conflitto in Libano “rischia di diventare una nuova Gaza”.

Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un’intervista con la Cnn alla vigilia dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano ha avvertito di una “catastrofe imminente” in Medio Oriente, mentre aumenta la violenza tra Israele e Hezbollah.

“Con la regione sull’orlo di una catastrofe imminente, non si può dirlo abbastanza: non esiste una soluzione militare che renderà più sicure entrambe le parti”, ha affermato il coordinatore speciale Jeanine Hennis-Plasschaert in una dichiarazione su X.

L’Ambasciata americana in Libano ha portato al massimo il livello d’allerta sul Paese sconsigliando a tutti i cittadini Usa di non viaggiare in Libano per motivi di sicurezza. ANSA