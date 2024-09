Starmer in Italia, commesse in armi per Leonardo e Marcegaglia

Colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro britannico, Keir Starmer: corrispondenza sull’Ucraina, commesse in armamenti a Leonardo e Marcegaglia

“Grazie per la tua forte leadership in particolare sull’Ucraina”, ha detto il primo ministro britannico rivolgendosi a Giorgia Meloni sul dossier ucraino “lavoreremo insieme fianco a fianco per tutto il tempo necessario”. A questo proposito, Starmer ha confermato 485 milioni di sterline di investimenti nella difesa del Regno Unito, nella crescita pulita e nell’innovazione da parte di due aziende italiane, Leonardo e Marcegaglia.

“L’Italia è già tra i 10 primi partner commerciali del Regno Unito e la sesta maggiore fonte di investimenti stranieri. Tutto questo sostiene la crescita economica, che è la missione numero uno di questo governo – ha affermato Starmer – e c’è ottimo potenziale per fare di più. E’ stato ottimo avere un evento dedicato al business come prima cosa questa mattina in cui ho incontrato aziende che già operano nel Regno Unito”. In mattinata infatti, prima dei colloqui con la premier Meloni, Starmer ha incontrato vertici e rappresentanti di grandi società italiana per una tavola rotonda sul business.

