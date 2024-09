Uranio impoverito, la storia del Colonnello Calcagni. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 14 settembre 2024

Uranio impoverito, la storia del Colonnello Carlo Calcagni

Uranio impoverito, il Colonnello Carlo Calcagni si racconta.

Ufficiale elicotterista dell esercito Italiano e paracadutista della Folgore, durante una missione di pace in Bosnia erzegovina nel 1996 dove era stato assegnato al soccorso medico-sanitario di civili e militari, ha subito una gravissima intossicazione da metalli pesanti.

In seguito a questa lenta contaminazione, il suo organismo si è ammalato in maniera irreversibile, fino al punto di modificare anche il patrimonio genetico, con conseguenze devastanti e invalidità permanente.

Soltanto una ferrea determinazione e uno sconfinato amore per la vita hanno permesso al colonnello Carlo Calcagni di continuare a vivere, nonostante il dolore sia diventato un compagno onnipresente.

Il Colonnello Calcagni, Ruolo d’Onore, ci racconta una vicenda che pare un romanzo. Non a caso, sulla sua vita è stato fatto un film. Le sue parole, i fatti avvenuti, fanno vergognare le Istituzioni della Repubblica. Sopravvissuto ai rischi del mestiere, sopravvissuto all’uranio impoverito e malato, il Colonnello è sopravvissuto anche alla pavidità delle Istituzioni e all’ignavia dei politicanti.

Seguite questa puntata e capirete chi andate a legittimare con il vostro voto e come si comportano di fronte a un militare che, per questa presunta Nazione, ha messo a disposizione la sua vita.