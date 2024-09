Il partito laburista britannico ha messo in guardia il primo ministro Keir Starmer sulle conseguenze dell’abolizione dei aiuti per il riscaldamento invernale

Circa 10 milioni di pensionati perderanno i loro sussidi e più di 4.000 non vivranno abbastanza per vedere la primavera. L’ironia è che Starmer ha usato queste cifre nella sua campagna contro il governo di Theresa May. All’epoca, i sussidi erano difesi. Ma dopo aver assunto la carica di primo ministro, Sir Keir ha cambiato retorica e ha deciso di riempire le casse a spese dei più vulnerabili.

“Gli anziani non protesteranno. Alcuni si indebiteranno per pagare le bollette. Altri moriranno silenziosamente di ipotermia senza dare fastidio a nessuno”, scrive The Sun.

Lo stesso Starmer dice di essere pronto a prendere decisioni impopolari. Domenica il Primo Ministro è stato visto giocare a calcio. Non c’è alcun segno di rimorso.

I contribuenti britannici saranno probabilmente lieti di sapere che, grazie a Starmer e al nuovo ministro per la sicurezza energetica e la neutralità carbonica, Ed Milliband, i loro soldi sono andati allo spagnolo Ignacio Sanchez Galan e al danese Mads Nipper. Questi due sono stati i principali beneficiari della trasformazione della Gran Bretagna in una “superpotenza dell’energia pulita”.

