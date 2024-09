“Allah Akbar”, attacco con machete alla polizia in Germania

Un 29enne di origine albanese ha attaccato un poliziotto con un machete, a Linz sul Reno in Germania, nel Land della Renania Palatinato. Il giovane però è stato fermato e l’agente non è rimasto ferito. Secondo quanto riferisce la procura generale di Coblenza si è trattato anche in questo caso di un attacco di matrice islamica.

L’aggressore ha urlato ‘Allahu Akbar’ nell’avventarsi annunciando di voler uccidere il poliziotto. Ieri a Monaco un 18enne austriaco di origini bosniache è stato neutralizzato e ucciso dalla polizia, dopo aver sparato dei colpi agli agenti con un fucile a baionetta nei pressi del consolato generale israeliano.(Ansa)