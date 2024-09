Regionali Germania, Letta: “voto che fa paura”

Il risultato del voto nelle regioni tedesche della Turingia e della Sassonia “e’ preoccupante perche’ vede la Germania piu’ debole: e’ un dato che spinge la Germania a guardare piu’ all’interno, e’ un dato che spaventa e fa paura”. Cosi’ il presidente dell’Istituto Jacques Delors ed ex segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un convegno a Milano.

“E’ un dato che va letto insieme a dati simili di altri Paesi europei. E’ un momento in cui ci si sta rinchiudendo, in cui le paure sono molto alte, il tema dell’immigrazione e’ il tema numero uno soprattutto in quei Paesi in cui la preoccupazione e’ molto forte”, ha aggiunto. ANSA