“Dove vai in giro così scollata?”, nordafricano prende a pugni una 20enne

Ancora un episodio di violenza a Civitanova durante le notti della movida. Una ventenne di Ancona è stata colpita al volto con un pugno da un nordafricano. «Dove vai in giro così scollata?»: più o meno con queste parole l’aggressore si sarebbe rivolto alla giovane, che dopo la serata in un locale stava passeggiando sul lungomare centro, in viale Giacomo Matteotti.

La ragazza, intorno alle 5 di domenica mattina, era in compagnia di alcune amiche.

L’uomo ha criticato con toni forti il suo abbigliamento, da lui ritenuto troppo audace. C’è stato un litigio e improvvisamente le ha sferrato un pugno all’altezza della mandibola. Poi l’aggressore è fuggito. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari del 118.

La ragazza, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Sul lungomare centro è arrivata anche la polizia, a cui spetta il compito di ricostruire quanto accaduto e risalire all’aggressore. Stando a quanto emerso, come detto, si tratterebbe di un nordafricano.

