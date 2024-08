Marocchino pesta la fidanzata con calci e pugni: lei lo accoltella

Le botte in testa, la coltellata per difendersi, poi la chiamata al 112

Milano – Un uomo di 22 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato lunedì mattina a Milano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua compagna, una coetanea colombiana. A dare l’allarme, alle 7.40, è stata lei stessa, che ha telefonato alla polizia raccontando che nella notte il fidanzato l’aveva pestata con calci e pugni in testa e che lei lo aveva accoltellato a una gamba per difendersi.

Ricostruito l’accaduto, i poliziotti hanno accompagnato il 22enne al Policlinico – da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni – e lo hanno poi dichiarato in arresto. Lei è invece stata denunciata per lesioni personali. Ascoltata dagli agenti, la ragazza ha spiegato che già in passato era stata aggredita dal compagno, che però non aveva mai denunciato.

