Nogara, lite a bottigliate: marocchino ucciso da connazionale

Quella ferita alla gola con il vetro di una bottiglia rotta non gli ha lasciato scampo: è morto per dissanguamento un giovane di origini marocchine, durante una lite con un connazionale nella notte di sabato 24 agosto nel centro di Nogara, in provincia di Verona.

La scintilla della rissa sarebbe partita dall’ubriachezza dei due. I soccorritori del Suem hanno cercato invano di salvarlo: è spirato sul posto. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri ed è accusato di omicidio. Entrambi erano impegnati come braccianti regolari nelle campagne circostanti.

www.rainews.it